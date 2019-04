In einem Wald bei Gerstetten fand die Polizei mehrere dieser sogenannten „Krähenfüße“.

Gefährliche Eisen hat die Polizei am Donnerstag im Wald bei Gerstetten gefunden. Am Vormittag hatten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet. Sie waren zuvor im Hungerbrunnental unterwegs, wo sie sich im Gewann Heiligenholz auf eine Bank setzten. Dabei trat einer der Spaziergänger auf etwas Scharfkantiges. Im Boden fand er drei Metallanker mit scharfen, nach oben zeigenden Spitzen. Dank seiner stabilen Schuhsohlen blieb der Mann unverletzt.

Polizei sucht Bereich mit Metallsonde ab

Kurz darauf fuhr eine Frau mit ihrem Auto weg und hatte einen platten Reifen. Bereits am Ostermontag hatte sich ein Hund an dieser Stelle verletzt und musste zum Tierarzt. Nach Einschätzung der Polizei könnte die Verletzung ebenfalls von diesen Eisen, sogenannten Krähenfüßen, stammen. Noch am Donnerstag suchte die Polizei mit einer Metallsonde den Bereich ab. Entlang des Schotterwegs, etwa einen halben Meter daneben, fanden die Beamten weitere acht dieser Eisen. Diese scheinen dort schon seit längerer Zeit platziert gewesen zu sein.

Die Eisen sind etwa 18 Zentimeter lange und fünf Millimeter dicke Zimmermannsnägel. Auf der Spitze ist ein gebogenes, drei Zentimeter langes Eisen angebracht, das an beiden Enden spitz zuläuft. Hinweise an die Polizei unter Tel. 07323.920065 oder an jede andere Polizeidienststelle.