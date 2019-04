In der Beethovenstraße wurde ein siebenjähriges Mädchen von einem Auto erfasst.

Eine Siebenjährige hat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Beethovenstraße in Heidenheim nicht auf den Verkehr geachtet und ist in der Nähe einer Bushaltestelle auf die Fahrbahn gerannt. Dort wurde sie von einem Auto erfasst. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug, in dem ein 50-Jähriger saß, entstand kein Schaden.