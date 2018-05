Heidenheim Junge Einbrecher auf der Flucht geschnappt

Heidenheim / Polizei

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt konnten die Täter auf der Flucht festgenommen werden.

Zunächst unbekannte Täter versuchten am Montagmorgen, in der Zeit von 4.25 bis 4.45 Uhr, in einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Als sie den Alarm auslösten, flüchteten sie zu Fuß.

Die vom Eigentümer verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Flüchtigen ein und konnte diese nach kurzer Flucht und Verfolgung vorläufig festnehmen.

Die beiden 14 und 17 Jahre alten Täter wurden zum Polizeirevier Heidenheim verbracht. Sie erwartet nun eine Anzeige. An der Türe des Lebensmittelmarktes entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.