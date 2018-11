Heidenheim / pm

Der Fahndungsaufruf des BKA nach einer gesuchten Frau konnte seitens der Ermittler zurückgezogen werden. Die Frau wurde gefunden.

Bundesweit hatte sich das BKA am Montagmittag an die Öffentlichkeit gewandt - auf der Suche nach einer wichtigen Zeugin in einem internationalen Vermisstenfall. Bereits kurz nachdem die Fahndung herausgegeben wurde, meldete das BKA: Die Frau sei gefunden, die Fahndung damit beendet.

Wo die Frau gefunden wurde, ist nicht bekannt. Auch sind keine Details zu dem Fall selbst bekannt.