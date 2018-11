Giengen In Schlangenlinien durch Giengen

Giengen / Polizei

Gefährlich war ein Citroenfahrer am Mittwoch in Giengen unterwegs.

Kurz vor 18 Uhr war ein Citroen am Mittwoch in der Schwagestraße unterwegs. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Giengen. Eine Zeugin beobachtete, wie der Fahrer in Schlangenlinien unterwegs war und in die die Bernauer Straße abbog.

Dort musste ihm ein unbekannter Autofahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Zeugin beobachtete weiter, wie der Autofahrer in die Heidenheimer Straße abbog und dann in Richtung Hohenmemmingen weiterfuhr. Daraufhin rief sie die Polizei, die den Autofahrer kontrollierte. Die Beamten rochen Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der 46-Jährige zuviel davon intus hat.

Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Die Auswertung soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Citroenfahrer tatsächlich intus hatte.

Auch seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Die Ermittler vom Polizeirevier Giengen (07322/96530) suchen nun Autofahrer, die die Fahrt des Citroen beobachtet haben und möglicherweise auch gefährdet wurden.