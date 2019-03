Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Am Samstagabend brachen Unbekannte in einen Lebensmitteldiscounter ein. Dabei erbeuteten sie jedoch nicht viel.

Am Samstag drang ein Unbekannter gegen 22.20 Uhr in einen Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße ein. Um hineinzugelangen, hatte er zuvor ein Fenster eingeschlagen.

Der Täter entwendete aus einem aufgestellten Rauchwarenständer wohl mehrere Zigarettenpäckchen. Nähere Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Einbrecher aufgenommen und bietet diejenigen, die Samstagabend etwas gesehen haben, unter Tel. 07361.5240 um Hinweise.