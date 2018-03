Giengen In Geschäft eingebrochen und Zigaretten geklaut

In Geschäft eingebrochen und Zigaretten geklaut

Giengen / Polizei

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag in Giengen einen Einbruch in der Marktstraße.

Kurz nach Mitternacht weckte ein lautes Klirren in der Giengener Marktstraße einen Bewohner. Der Zeuge schaute aus dem Fenster und sah einen Flüchtenden. Er rief die Polizei. Die kam und stellte fest, dass an einem Geschäft die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen war.

Einbrecher flüchtete in Richtung Bleiche

Bei der Suche nach Brauchbarem verwüstete der Einbrecher den Laden. Er hatte es auf Zigaretten abgesehen. Einen Teil der Beute verlor er bei seiner Flucht in Richtung Bleiche. Dort verlor sich auch seine Spur.

Der Anrufer hatte sich das Aussehen des Unbekannten gemerkt. Er trug bei seiner Tat dunkle Kleidung und weiße Schuhe. In der Hand hielt er eine rote Tasche. Am Tatort sicherten die Spezialisten der Polizei viele Spuren. Die Feuerwehr sicherte die Eingangstür. Jetzt ermittelt die Giengener Polizei (Tel.07322/96530) und wertet die Spuren aus.