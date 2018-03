Bachhagel / Polizei

Eine 33-Jährige verletzte sich leicht an der Wirbelsäule, weil ein entgegekommender Autofahrer in einer Kurve auf die falsche Fahrbahn geriet.

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Badstraße in Bachhagel und kam vermutlich aus Unachtsamkeit in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite. Hierbei stieß er frontal mit einer entgegenkommenden 35-jährigen BMW-Fahrerin zusammen, die sich leicht an der Wirbelsäule verletzte. Sie begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 22.500 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.