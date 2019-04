Am Donnerstag hat die Polizei zwei Fahrer gestoppt.

Zwei berauschte Fahrerinnen hat die Polizei am Donnerstag im Kreis Heidenheim gestoppt. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Alfa von Schnaitheim nach Königsbronn. Am Ortsbeginn geriet sie nach rechts und rammte ein Verkehrszeichen. Dabei riss die Ölwanne auf. Die Fahrerin war erkennbar berauscht. Sie gab an, zuvor ein starkes Medikament genommen zu haben, mit dem hätte sie eigentlich nicht fahren dürfen, so die Frau weiter. Die 30-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sie sieht jetzt einer Anzeige entgegen.

Betrunken unterwegs

Kurz nach 22 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife an der Heidenheimer Wilhelmstraße zudem einen Renault. Dessen Fahrer war erkennbar betrunken. Auch er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.