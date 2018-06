Steinheim / Catrin Weykopf

Eine Frau ist am Sonntagnachmittag in Steinheim vom Rad gestürzt. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen.

Ein Rettungshubschrauber ist am Sonntagnachmittag in Steinheim in der Nähe des Sportplatzes gelandet. Eine Frau war dort gegen 15.30 Uhr vom Rad gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, erlitt die Radfahrerin Kopfverletzungen. Andere Unfallbeteiligte hat es laut Polizei nicht gegeben. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.