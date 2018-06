Holzbänke am Kirnberg brannten

Giengen / kir

Am Donnerstagmorgen meldete ein Zeuge der Polizei, dass Holzbänke an einer Grillstelle auf dem Kirnberg brennen.

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr Giengen auf den Kirnberg in Giengen gerufen. Dort brannten Holzbänke an einer Grillstelle.

Ein Zeuge hatte dies zuvor persönlich im Polizeirevier Giengen gemeldet.

Die Polizei sicherte die Spuren vor Ort und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.