Bolheim Herbrechtinger fällt auf Enkeltrick rein

Am Dienstag haben sich Unbekannte mehrmals als angebliche Enkel am Telefon ausgegeben.

Angebliche Enkel hatten sich im Laufe des Dienstags bei gleich fünf Senioren gemeldet. Die Betrüger riefen in Geislingen, Merklingen, Langenau und zweimal in Herbrechtingen an. Vier der fünf Angerufenen erkannten den Betrug und beendeten das Gespräch. Ein Senior aus Herbrechtingen jedoch ließ sich von den Tätern überzeugen.

Er holte seine Ersparnisse von der Bank und gab sie einer Unbekannten, die behauptete im Auftrag eines Notars gekommen zu sein. Es ginge dabei um den Verkauf eines Hauses, weswegen ein Verwandter dringend das Geld benötige.

Die Unbekannte war bereits über alle Berge, als der Senior den Betrug erkannte und Anzeige bei der Polizei erstattete.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern, darunter die Geldabholerin. Die Frau ist etwa 1,60 m groß und mollig. Sie hat etwas dunklere Haut, schwarze, schulterlange Haare und soll höchstens 30 Jahre alt sein. Sietrug einen dunklen Mantel und eine Brille mit dunklem Rahmen. Durch die Mittlingstraße und die Rosengasse in Bolheim ging die Frau weg.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen. Sie hofft auch auf Hinweise von Zeugen und fragt: Wer kennt die beschriebene Frau? Wer hat die Frau am Dienstag gegen 18 Uhr in Bolheim gesehen? Wem sind dort sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer0731/1880.