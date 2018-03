Aalen Heizdecke steckt Matratze in Brand

Heizdecke steckt Matratze in Brand

Aalen / Polizei

Die Heizdecke einer 91-Jährigen hatte sich am Dienstagabend wegen eines technischen Defekts so stark erhitzt, dass die Matratze Feuer fing.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße wurden am Dienstagabend kurz nach 22.30 Uhr von einem auslösenden Rauchmelder aufgeschreckt. Wie sich herausstellte, hatte sich die Heizdecke einer 91 Jahre alten Mitbewohnerin wegen eines technischen Defekts erhitzt, wodurch die Matratze in Brand geriet.

Die Anwohner kamen der alten Dame zu Hilfe und kümmerten sich um sie, bis sie von einem Krankenwagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen löschte den kleinen Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand, rasch ab.