Heidenheim Heidenheimer vertreibt Einbrecher aus seinem Haus

Heidenheim / Polizei

Der Bewohner eines Heidenheimer Hauses schlug am Donnerstag einen Einbrecher in die Flucht.

Wie die Polizei mitteilt, war am Donnerstag ein Unbekannte kurz vor 00.30 Uhr auf einem Grundstück an der Giengener Straße in Heidenheim. Zu dieser Zeit hörte der Bewohner Geräusche, die von draußen kamen.

Dann bemerkte er, wie jemand den Rollladen hochschieben wollte. Der Bewohner hatte aber vorgesorgt und sein Haus gut gesichert. Als der Mann nachschaute sah sich der Eindringling entdeckt. Er ergriff die Flucht.

Täterbeschreibung des Bewohners

Gegenüber der Polizei beschrieb der Hausbewohner den Unbekannten als einen Mann, der etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 m groß und schlank ist. Er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Der Einbrecher hatte eine weiße Umhängetasche, mutmaßlich aus Leder, dabei mit einem schwarzen Deckel.

Ihn suchte die Heidenheimer Polizei sofort mit mehreren Streifen, bislang jedoch ohne Erfolg. Jetzt ermittelt die Polizei (Tel. 07321/3220), um dem Unbekannten auf die Spur zu kommen.