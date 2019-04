Ein Einbrecher ist bei dem Versuch gescheitert, in ein Haus in Gerstetten einzudringen.

Am 3. April hat es ein Einbrecher nicht geschafft, in ein Haus in der neuen Straße in Gerstetten einzudringen. Mit einem Werkzeug versuchte er, eine Kellertür auszuhebeln, diese hielt jedoch stand. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8.30 und 16.45 Uhr. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise (Tel. 07321/322432).