Auf dem Gelände der Sontheimer Entsorgungsfirma Hörger stand seit dem frühen Morgen eine Lagerhalle in Brand. Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Beim Sontheimer Entsorgungsunternehmen Hörger kommt man nicht zur Ruhe: Erst Ende Mai wurde auf dem Firmengelände in Zusammenhang mit dem Sontheimer Mordfall ermittelt, am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.30 Uhr, geriet nun eine Lagerhalle im Gewerbegebiet zwischen den Gemeinden Sontheim und Bächingen in Großbrand. Die Löscharbeiten der zehn mal 60 Meter messenden Halle zogen sich laut Feuerwehrangaben bis circa 8.30 Uhr hin. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Der Rauch sei nach oben und vom Dorf weggezogen – eine unmittelbare Gefahr für die Anwohner habe daher nicht bestanden. Da die Rauchentwicklung aber sehr stark war, hatten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich trotzdem einen Warnmeldung herausgegeben und baten Anwohner in Bächingen, Medlingen und Sontheim/Brenz sicherheitshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten. Inzwischen, heißt es von der Feuerwehr, konnte durch entsprechende Messungen aber bestätigt werden, dass der Rauch keine giftigen Stoffe enthält. Im Einsatz sind sowohl die Wehren aus Sontheim und Bächingen als auch die aus Gundelfingen.

Kriminalpolizei ermittelt

Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Angaben. Da das Firmengelände auch auf bayerischer Seite liegt, hat die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Fest steht laut Pressemitteilung der Polizei aber schon jetzt: An der Lagerhalle ist ein Totalschaden entstanden, die Schadenssumme liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Nicht der erste Brand

Bereits in der Vergangenheit hat es auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens mehrfach gebrannt. Zuletzt war das im Oktober 2018 der Fall. Auch damals entwickelte sich das Feuer am frühen Morgen, auf einer Fläche von 400 Quadratmetern standen gelbe Säcke in Brand. Der Sachschaden betrug rund 20.000 Euro. Hinweise auf Brandstiftung lagen damals nicht vor. Seitens der Firma und Polizei ging man von einer Selbstentzündung aus. Dabei kommt es zu chemischen Reaktionen und daraufhin derart hohen Temperaturen, dass ein Schwelbrand entsteht, der sich zu einem Feuer entwickelt.

Zuvor hatten im Juli 2016 ein Holzschredder und Hackschnitzel gebrannt. Sachschaden: 100.000 Euro. 2003 waren das Verwaltungsgebäude, eine Lkw-Werkstatt und eine Halle ausgebrannt.

