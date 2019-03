Wegen eines Maschinenbrands bei einer Firma in der Giengener Straße ist die Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehr wird umgeleitet.

Am Mittwochnachmittag kam es bei einer Firma an der Giengener Straße in der Nähe eines Induktionsofens zu einem Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits eine schwarze Rauchwolke über dem Gebäude.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine Arbeiter mehr in der Halle, das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Wegen des Einsatzes musste die Giengener Straße gesperrt werden. Die Feuerwehr hatte Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Ursache und Schadenshöhe standen zunächst nicht fest.