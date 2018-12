Giengen Gartenhütte brennt plötzlich lichterloh

Giengen / pm

Aus noch völlig ungeklärter Ursache ist in der Nacht auf Dienstag eine Gartenhütte im Weimarer Weg in Giengen in Flammen aufgegangen.

Gegen 0.30 Uhr entdeckten Nachbarn, dass im angrenzenden Garten eine Hütte in Brand stand. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 15 Einsatzkräften an. Als die Löscharbeiten begannen, drohte der Brand bereits auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Dies konnte die Feuerwehr verhindern - nicht aber, dass einiger Schaden am Haus entstand. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf etwa 4000 Euro.

Noch in der Nacht nahm die Polizei die Ermittlungen auf, da in der Hütte ausschließlich Holz gelagert worden sei, wie es am Einsatzort hieß. Ein technischer Defekt als Brandursache scheint daher unwahrscheinlich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07322/96530.

Die Feuerwehr Giengen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt dauerte der Einsatz etwa eineinhalb Stunden.