Garagenbrand in Steinheim schnell gelöscht

Steinheim / HZ

Am Samstagnachmittag musste die Steinheimer Feuerwehr gegen 17.20 Uhr in den Weimarer Weg ausrücken. Dort hatten in einer Garage gelagerte Gegenstände Feuer gefangen.

Die Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass der Besitzer zuvor gegrillt hatte.

Danach hatte er den noch heißen Grill in die Garage gestellt.

Die noch vorhandene Hitze hatte die trockenen Gegenstände um den Grill entzündet.

Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht.