Herbrechtingen Fußgängerin von Auto erfasst

Herbrechtingen / Polizei

Schwere Verletzungen zog sich eine 82-Jährige bei einem Unfall am Donnerstag in Herbrechtingen zu.

Gegen 17.30 Uhr war ein Opel in der Brückenstraße unterwegs. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Kreisverkehr. Die Fahrerin wollte vor dem Kreisverkehr bremsen, verwechselte aber das Pedal und gab Gas. Das Auto schleuderte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort lief eine Fußgängerin. Der Opel stieß gegen die Frau. Die 82-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug der 28-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro. Die Beamten vom der Verkehrspolizei Heidenheim (07321/97520) haben an der Unfallstelle die Spuren gesichert und ermitteln nun die Unfallursache.