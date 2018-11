Heidenheim Fünf Verletzte bei Unfall an der Felsen-Kreuzung

Fünf Verletzte bei Unfall an der Felsen-Kreuzung

Heidenheim / HZ

Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung am Felsen zu einem Unfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Kurz nach 19 Uhr kam es an der Kreuzung beim Felsen zu einem Unfall kam, bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz und brachten ersten Auskünften nach fünf Personen ins Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Ersten Informationen vom Unfallort nach hat ein Renault-Fahrer eine rote Ampel übersehen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Toyota, der grün hatte. Im Renault saßen drei Personen, darunter ein Kind. Der Toyota hatte zum Unfallzeitpunkt zwei Insassen.

Durch den Einsatz kam es zu Verkehrsbehinderungen.