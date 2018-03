Wasseralfingen Frau rettet Betrunkenen vor dem Erfrieren

Wasseralfingen / Polizei

Eine Frau fand am Sonntagabend einen Betrunkenen, der in der Weinbachstraße in Wasseralfingen auf dem Boden lag. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einen total betrunkenen Mann hat eine aufmerksame Frau in Wasseralfingen vermutlich vor dem Erfrierungstod gerettet. Die Frau hatte den 21 Jahre alten Mann am Sonntag um 21 Uhr in der Weinbachstraße liegend auf dem Boden gefunden. Sie verständigte sofort die Polizei, welche auch den Rettungsdienst verständigte.

Der Betrunkene wurde zunächst ins Krankenhaus eingeliefert, wo er untersucht wurde. Nachdem es ihm gesundheitlich besser ging, seine Identität jedoch zunächst nicht festgestellt werden konnte, durfte er seinen Rausch in einer warmen Zelle beim Polizeirevier ausschlafen.