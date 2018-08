Schnaitheim / Polizei

Eine 21-Jährige hat in Schnaitheim die Vorfahrt einer von links kommenden 35-Jährigen missachtet. Es kam zum Zusammenstoß.

Am Samstagmittag, gegen 17.40 Uhr, bog eine 21-Jährige im Stadtteil Schnaitheim von der Nattheimer Straße nach links in die Kapellstraße ein.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt der von links kommenden 35-Jährigen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Am BMW der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, am Renault der 35-Jährigen in Höhe von 1.000 Euro.