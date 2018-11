Heidenheim / Polizei

Eine Frau wurde am Dienstag bei einem Unfall in Heidenheim verletzt.

Kurz nach 16 Uhr verursachte ein Autofahrer am Dientag in der Hainenbachstraße in Heidenheim einen Verkehrsunfall.

Eine Autofahrerin wollte nach links in die Poststraße abbiegen. Der nachfolgende Fahrer reagierte nicht rechtzeitig und fuhr auf. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei befragte die Unfallbeteiligten und sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige.