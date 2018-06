Kreis Heidenheim Feuerwehren nach Starkregen im Dauereinsatz

Kreis Heidenheim / ape

Nach einem Starkregen am Montagabend gab es rund 50 Einsätze für die Feuerwehren im Kreis Heidenheim.

Wie die Feuerwehr mitteilt, sorgte der plötzliche Regenguss am Montag kurz vor 19 Uhr für viele überflutete und verschmutzte Straßenabschnitte, herausgerissene Abwasserschächte sowie Wasser in Kellern.Insgesamt gab es am Abend rund 50 Einsatzstellen kreisweit.

In Heidenheim war die Theodor-Heuss-Straße auf Höhe der Bahnunterführung in Fahrtrichtung Schiller-Gymnasium so stark geflutet, dass Fahrzeuge Schwierigkeiten hatten, durchzukommen.

Weitere Einsätze melden die Feuerwehren aus Steinheim, Gerstetten, Königsbronn und Niederstotzingen. Allein in Gerstetten gibt es etwa 20 Einsatzorte für die Feuerwehr.

Nach Einschätzung der Feuerwehr halten sich die Schäden in Grenzen. Über Verletzte lagen zunächst keine Meldungen vor.