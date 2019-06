Schnell gelöscht war ein Schwelbrand, der am Montag kurz vor 17.30 Uhr an einem Lichtschacht eines Wohnblocks an der Spitalstraße in Heidenheim ausgebrochen war.

Laut erster Auskunft vor Ort hieß es, dass Sägespäne an einem Belüftungsauslass einer Pelletheizung in Brand geraten waren.

Die Ursache war am Abend noch unklar. Die Feuerwehren Heidenheim und Schnaitheim waren im Einsatz und hatten den Einsatz nach einer knappen Stunde beendet.