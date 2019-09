Die Feuerwehr in Giengen wurde am Montag wegen einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus alarmiert und rückte gegen 9.45 Uhr zum Einsatz in die Leipziger Straße aus. Der Grund für den dichten Qualm in einer Wohnung: Auf einem Herd stand ein Elektrogerät. Der Herd hatte sich offenbar selbst eingeschaltet und das Elektrogerät war verschmort.

Ein größerer Schaden entstand dem Polizeibericht zufolge nicht. Die Wohnung konnte wieder betreten werden, nachdem sie von der Feuerwehr gelüftet worden war. Wie sich der Herd selbst einschaltete, ist nach Angaben der Polizei unklar.

Das könnte dich auch interessieren