Nach einem Waldbrand am Suppenkopf warnt die Feuerwehr vor erhöhter Brandgefahr wegen der derzeitigen Trockenheit. Feuer im Wald ist tabu.

Rund 200 Quadratmeter Unterholz brannten am Karfreitag in einem Waldstück am Suppenkopf. Gegen 18.30 Uhr hatten Passanten Rauch aus dem Waldstück aufsteigen sehen und alarmierten die Feuerwehr, teilt Kreisfeuerwehrpressesprecher Michael Salwik mit.

Grillplatzbesucher löschten mit Getränken

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus Heidenheim hatten herbeigeeilte Besucher der nahegelegenen Grillstellen die Flammen mit dem Inhalt mehrerer Getränkeflaschen in Schach gehalten.

Die mit drei Fahrzeugen angerückten Feuerwehrleute führten Nachlöscharbeiten durch und bewässerten daraufhin die 200 Quadratmeter große Waldfläche. Der Grund für den Brand ist bislang unklar. Ebenfalls an der Einsatzstelle war eine Streife der Landespolizei, teilt Salwik weiter mit.

Tipps der Feuerwehr gegen Brandgefahr: