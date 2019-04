Am Mittwochabend fand in der Clichystraße in der Innenstadt eine Evakuierungsübung der Feuerwehr statt.

Für Aufsehen sorgte abends am 3. April eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr in der Innenstadt. In der Clichystraße 3 wurde eine Menschrettungsübung veranstatlet. Zu diesem Zweck musste die Clichystraße halbseitig und die parallel verlaufende Schlossstraße komplett gesperrt werden. Bei der Übung waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. In dem Gebäude, das evakuiert wurde, befinden sich Büroräume, Wohnungen und gewerblich genutzte Flächen.