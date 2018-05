Heidenheim Feuerwehr mit Drehleiter zu Brand über Gaststätte

Heidenheim / Stefanie Kirsamer

Am Freitagabend brannte es über einer Gaststätte in der Heidenheimer Innenstadt. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter aus.

Am Freitagabend kurz vor 21.30 Uhr wurde im Obergeschoss eines Gebäudes in der Ploucquetstraße in Heidenheim ein Dachstuhlbrand gemeldet. Im Erdgeschoss befindet sich eine Gaststätte, die oberen Etagen sind bewohnt.

Nachdem Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese nach eigenen Angaben schnell fest, dass nicht der Dachstuhl, sondern die Küche gebrannt hatte. Das Feuer war bereits von alleine erloschen. Allerdings sei die Küche nahezu ausgebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Niemand wurde verletzt

Der Atemschutztrupp der Feuerwehr durchsuchte das Gebäude nach Glutnestern. Auch im Dachstuhl wurde mit einer Wärmebilderkamera danach gesucht.

Alle Personen hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr Heidenheim und die Abteilung Mergelstetten waren mit mehreren Fahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.

Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird noch ermittelt.