Derzeit ist die Feuerwehr in Steinheim im Einsatz. Dort kam es zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus.

Am Mittwochabend rückte die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in Steinheim aus.

Nach ersten Angaben von der Einsatzstelle, befand sich eine Person beim Eintreffen der Feuerwehr im Gebäude und wurde von den ersten Einsatzkräften nach draußen gebracht.

Derzeit sind die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Mit einer Wärmebildkamera wird nach restlichen Glutnestern in der Decke der Küche gesucht und das Gebäude wird belüftet.

Laut ersten Information sind vier Personen leicht verletzt worden. Eine der Personen wird ins Klinikum gebracht.

Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge des DRK und sechs Fahrzeuge der Feuerwehr.

Auch die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.