Herbrechtingen Feuerwehr holt Essen vom Herd

Herbrechtingen / sam/ape

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Bäumlesberg bemerkte gegen 17.30 Uhr Brandgeruch.Die Ursachenforschung endete jedoch vor einer verschlossenen Tür: In der betroffenen Wohnung, in welcher das Feuer vermutet wurde, war niemand zu Hause.Die kurz darauf alarmierte Feuerwehr war wenige Minuten später mit mehreren Fahrzeugen und rund 25 Kräften vor Ort. Fast zeitgleich traf auch der Besitzer der Wohnung ein und konnte den Feuerwehrleuten den Zutritt zur Wohnung ermöglichen. Ein Angriffstrupp drang unter Atemschutz in die zwischenzeitlich stark verrauchte Wohnung ein und fanden sogleich die Ursache: Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Speisen hatte die Rauchentwicklung zur Folge.Nachdem mittels eines Hochleistungslüfters der Rauch aus der Wohnung gedrückt war, konnte die Feuerwehr nach rund einer halben Stunde wieder abrücken.