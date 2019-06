Beim Abbrennen von Unkraut fing ein Schuppen Feuer.

Beim Abbrennen von Unkraut hat ein Senior am Montag die Kontrolle über die Flammen verloren. Nach Erkenntnissen der Polizei brannte der Mann gegen 15.30 Uhr an der Bergstraße Unkraut ab. Hierbei geriet ein Schuppen in Flammen.

Glücklicherweise hatte dies ein Nachbar gesehen und bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.