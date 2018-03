Landkreis Heidenheim Fenster aufgebrochen und Häuser durchwühlt

Landkreis Heidenheim / Polizei

In zwei Häusern suchten Unbekannte am Mittwoch in Dettingen und Mergelstetten nach Beute.

Gegen 21.45 Uhr kamen die Bewohner eines Einfamilienhauses im Wacholderweg in Dettingen nach Hause. Sie stellten fest, dass Unbekannte das ganze Haus durchwühlt hatten und riefen die Polizei. Daraufhin kam ein Streifenwagen aus Giengen (Tel.07322-96530).

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten ein Fenster aufbrachen. Durch dieses kletterten sie ins Gebäude. In sämtlichen Räumen suchten sie nach Brauchbarem. Ob und wie viel Beute die Einbrecher gemacht haben, wissen die Ermittler noch nicht.

Zweiter Einbruch in Mergelstetten

In Mergelstetten kamen die Bewohner eines Hauses in der Gurstraße um 23.10 Uhr zurück. Auch sie mussten feststellten, dass Unbekannte in ihrer Abwesenheit einbrachen. Sie verständigten die Heidenheimer Polizei (Tel. 07321 322-432).

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter ein Kellerfenster auf. Sie durchsuchten das ganze Haus nach Wertvollem und nahmen Schmuck und Bargeld mit.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren der Einbrecher an den Tatorten. Sie geben den Ermittlern erste Hinweise auf die Täter.