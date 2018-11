Heidenheim Feier und Feuer bei FCH-Fans

Next

Heidenheim / HZ

Am Freitagabend zogen Fußballfans durch die Stadt, am Sonntag gab es gleich zweimal Pyrotechnik im Stadion.

Seit zehn Jahren gibt es die Fanatico Boys – für den Fanclub war das am Sonntag im Stadion ein Grund zum Feiern.

Bei der Partie gegen Paderborn gab es eine minutenlange Choreographie. Nach der Pause fielen die Fans aber weniger erfreulich auf: Sie zündelten auf der Osttribüne, woraufhin das Spiel unterbrochen werden musste.

Nach Gegentreffer Nummer drei für den FCH kamen erneut bengalische Feuer zum Einsatz und hüllten den Platz in Nebel.

Nach dem Spiel haben Anwohner in der Heidenheimer Oststadt in der Nähe des Fanprojekts eine größere Ansammlung an Einsatzkräften beobachtet. Ob hier ein direkter Zusammenhang mit der im Stadion gezündeten Pyrotechnik besteht, ist nicht bekannt.

Am Freitagabend war es bereits in der Heidenheimer Innenstadt zu einer größeren Ansammlung von Fußballfans gekommen. Die Situation war jedoch ruhig geblieben. Wie die Polizei auf HZ-Anfrage bestätigte, habe es dort keinen Grund für einen Einsatz gegeben.