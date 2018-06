Fehlalarm bei Edelmann in Heidenheim

Heidenheim / kir

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr löste die Brandmeldeanlage bei der Firma Edelmann in der Steinheimer Straße in Heidenheim aus.

Nach kurzer Erkundung konnte die Feuerwehr mitteilen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.