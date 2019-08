Eine Radfahrerin ist am Sonntag in Heidenheim gestürzt und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei war die 76-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 11.30 Uhr am Sonntag auf der St. Pöltener Straße in Heidenheim unterwegs. Plötzlich sei die 76-Jährige gestürzt, sagten Zeugen später der Polizei. Die Frau trug keinen Helm und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in die Klinik.

Die Polizei schreibt weiterhin: Von jährlich über 70.000 verletzten Radlern erleidet etwa ein Drittel gefährliche Schädelhirnverletzungen. Die Hälfte der getöteten Radler stirbt an einer Kopfverletzung.

