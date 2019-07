Freitagnacht waren Einbrecher in Heidenheim unterwegs.

Gegen 3 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch in der Straße "Am Wedelgraben". An einem Firmengebäude hatte ein Einbrecher ein Fenster aufgebrochen und war ins Innere gelangt. In einem Büro suchte er nach Brauchbarem. Er machte Beute und flüchtete unerkannt.

Was er genau mitnahm ist noch unklar. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.