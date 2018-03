Königsbronn / Laura Strahl

Am Sonntagmorgen fing ein Unterstand für die Einkaufswagen an zu brennen. Die Polizei hat bislang noch keine Erkenntnisse, wie es zu dem Brand kam.

Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen gegen 5.53 Uhr einen Brand auf dem Parkplatz des Netto-Markts an der B 19 löschen. Dort stand der Unterstand für die Einkaufswagen in Flammen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, gibt es noch keine Erkenntnisse zur Brandursache. Da sich direkt neben dem Unterstand eine Laterne befindet, werde geprüft, ob es sich um einen technischen Defekt handelt, so ein Sprecher am Polizeipräsidium Ulm.