Nach Angaben der Polizei suchte ein Einbrecher zwischen 23.30 und 6.30 Uhr in Schnaitheim nach Beute. Der Unbekannte ging zu einem Haus in der Königsbronner Straße, drückte offenbar ein Fenster auf und durchwühlte Schränke und Schubladen im Inneren. soll er ein Fenster aufgedrückt haben. Dabei fand er Schmuck und Geld, mit dem er sich davonmachte.

Auch in Steinheim trieb ein Dieb sein Unwesen. Laut Polizei stahl der Unbekannte aus einem Haus in der Kappelstraße einen Safe. Auch hier gelangte der Einbrecher durch ein Fenster in das Gebäude. Die Polizei (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Dabei prüft sie auch, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.

