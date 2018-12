Heidenheim Einbruchsserie in der Weststadt

Heidenheim / Polizei

In fünf Häusern suchten Unbekannte am Mittwoch in Heidenheim nach Beute.

Gleich in fünf Häusern suchten Unbekannte am Mittwoch nach Beute. Zwischen 13 und 20 Uhr brachen sie die Terrassentür eines Einfamilienhause in der Gluckstraße auf. Im Haus wühlten sie in Schränken und Schubladen und erbeuteten Schmuck und Handtaschen.

In der Bramsstraße brachen die Unbekannten in drei Häuser ein. Gegen 20.30 Uhr sah ein Hausbesitzer, dass ein Fenster aufgebrochen worden war. Gegen 22.30 Uhr sah ein weiterer Hausbesitzer, dass Unbekannte versucht hatten eine Kellertür aufzubrechen, jedoch gescheitert waren. Ohne Beute waren sie wieder von dannen gezogen. An einem dritten Gebäude versuchten die Täter eine Tür aufzubrechen. Nachdem sie auch hierbei gescheitert waren, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, wissen die Ermittler noch nicht.

Zwischen 12.15 und 21 Uhr brachen die Unbekannten ein Fenster in der Lortzingstraße auf und stahlen Schmuck aus dem Haus.

An allen Tatorten ließen die Täter ihre Spuren zurück, die Spezialisten der Polizei sicherten. Die Ermittler wollen so die Einbrecher ermitteln und herausfinden, ob die Taten von denselben Tätern begangen wurden.