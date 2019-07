In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter „Am Wedelgraben“ eine Tür aufgehebelt.

Am Montagmorgen bemerkte ein Zeuge gegen 5.30 Uhr die Tat in der Straße "Am Wedelgraben" in Heidenheim. In der Nacht hatte ein Unbekannter die Eingangstüre eines Gebäudes aufgehebelt. Im Innern suchte er nach Brauchbarem. Der Täter fand Geld und nahm es an sich.

Er flüchtete mit der Beute. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.