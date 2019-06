Ein Unbekannter ist am Wochenende in eine Firma eingebrochen.

Von Samstag auf Montag ist ein Unbekannter in einen Lagerraum einer Firma an der Schillerstraße eingebrochen. Dazu knackte der Einbrecher eine Eisenkette, mit der der Raum gesichert war. Was genau er gestohlen hat, muss die Firma noch ermitteln. Die Polizei in Sontheim (Tel. 07321.3220) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.