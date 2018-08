Heidenheim / swp

Durch stabile Türen haben sich mehrere Bewohner vor Einbrechern geschützt.

Laut Polizeiangaben haben Unbekannte versucht am Dienstag in ein Haus einzubrechen. Ebenfalls kam es am Mittwoch zu einem gescheiterten Einbruch. In einem Gebäude in der Ravensburger Straße wurden Geräusche wahrgenommen und von draußen war ein Mann zu sehen, der sich rennend in Richtung Reutlinger Straße entfernte. Laut Informationen der Polizei scheiterte er ebenfalls.

