Einbruch in Wertstoffhof

Oberkochen / Polizei

Bisher unbekannte Täter stiegen am Wochenende über den Zaun des Wertstoffhofs in Oberkochen.

Zwischen Samstagmittag und Dienstagmittag überstieg ein Dieb den Zaun des Wertstoffhofes in der Straße Kreuzmühle in Oberkochen, brach das Schloss an einem Container auf und entwendete Teile des darin gelagerten Elektroschrotts.

Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter Telefon 07364/955990 entgegen.