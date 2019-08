Wenig Erfolg hatte ein Einbrecher in Giengen, der nachts in eine Gaststätte einsteigen wollte: Er scheiterte am Fenster.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Montag versucht, das Fenster einer Gaststätte in Giengen zu knacken. Doch der unbekannte Täter war offenbar kein Profi-Gauner – er scheiterte beim Versuch, es aufzuhebeln. Stattdessen splitterte die Scheibe. Der Einbrecher musste ohne Beute abziehen, berichtet die Polizei, die nach der Entdeckung des Einbruchsversuchs am nächsten Morgen alarmiert wurde.

Allerdings hat der Unbekannte am Tatort Spuren hinterlassen. Spezialisten der Polizei haben diese Spuren gesichert und konnten den Ermittlern der Polizei in Giengen (Telefonnummer 07322 96530 erste Hinweise auf den Täter geben.

