Auch Spirituosen wurden entwendet.

Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, sind Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 20. April, 15.30 Uhr, bis Montag, 22. April, 14 Uhr, in einen Getränkemarkt am Taläcker eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt und flexten im Innenbereich des Marktes einen Tresor auf. Dort fanden sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Außerdem nahmen die Täter diverse hochwertige Spirituosen mit. Insgesamt entstand so ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Dunkelblauen Ford gesehen

Laut Polizei wurde in unmittelbarer Tatortnähe ein dunkelblauer Ford Focus mit polnischem Kennzeichen gesehen. Dieser sei mit drei männlichen Personen besetzt gewesen. Ob sie in Zusammenhang mit der Tat stehen, sei bislang nicht geklärt. Die Dillinger Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter Tel. 09071.56-0 entgegen.