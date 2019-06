Die Täter hatten keinen Erfolg, hinterließen aber einen Sachschaden.

Bisher unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, die Garagentür eines Einfamilienhauses an der Uhlandstraße aufzuhebeln. Weil dieses Unterfangen misslang, zogen die Unbekannten erfolglos wieder ab. Allerdings hinterließen sie an der Garagentür einen Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09071.56-0.