Sontheim/Brenz / Polizei

Am Mittwoch stieg ein Einbrecher in ein Haus in Sontheim an der Brenz ein.

Zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr hebelte ein Unbekannter am Mittwoch eine Terrassentür in Sontheim an der Brenz auf.

So gelangte er in das Haus in der Rechbergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fand er Schmuck und nahm diesen mit. Die Polizei hat Spuren gesichert und ist auf der Suche nach dem Verantwortlichen. Hinweise bitte unter Telefonnummer 07322/96530 an die Polizei in Giengen.