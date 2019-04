Ein Unbekannter hat es nicht geschafft, in ein Haus einzubrechen.

Ein Einbrecher hat am Mittwoch irgendwann zwischen 9 und 16.30 Uhr vergeblich versucht, in ein Gebäude in der Pettenkoferstraße in Heidenheim einzudringen. Mit einem Werkzeug wollte er eine Tür aufbrechen. Diese wurde dabei zwar verbogen, hielt aber stand. Schließlich verschwand der Unbekannte.

Die Polizei in Heidenheim hat Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise (Tel. 07321/3220).